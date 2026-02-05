Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал назначение вратаря Антона Митрюшкина капитаном команды.

Антон Митрюшкин globallookpress.com

«Это выбор команды. Наша задача была — одобрить и поддержать. Если оценивать отдельно, у Антона был чемпионский опыт в (юношеской) сборной, игрок со своим стержнем и харизмой. Имеет возможность направить партнеров, правильно взаимодействует с руководством. Как это будет проявляться дальше, покажет сезон.

У нас был многолетний капитан, лидер. Когда сложилась такая ситуация, приняли решение, что выбор должна сделать команда», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Прежним капитаном железнодорожников был Дмитрий Баринов, который зимой перебрался в ЦСКА. После первой части сезона «Локомотив» идет третьим в таблице РПЛ с 37 очками.