Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из ПАОКа в турецкий «Кайсериспор».

Федор Кудряшов globallookpress.com

«Очень рад, что мой тезка перешел в команду, где уже играет Денис Макаров. Плюс у них есть Кардозу, который играл в "Динамо". В плане адаптации у Феди проблем не будет. Они с Денисом быстро привыкнут к турецкому чемпионату.

Кайсери — небольшой город. Там достаточно прохладно. Но футбол любят, стадион заполняется. Федя сделал правильный выбор! У него должно всё получиться. Турецкий чемпионат интересен. Многие команды играют в атаку. У него получится перезапустить карьеру», — сказал Кудряшов «Чемпионату».

27-летний Чалов будет выступать в Турции на правах аренды до конца сезона. Кудряшов, который уже завершил карьеру, играл в «Антальяспор».