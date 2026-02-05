Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал переход нападающего Федора Чалова из ПАОКа в турецкий «Кайсериспор».

Федор Кудряшов
Федор Кудряшов globallookpress.com

«Очень рад, что мой тезка перешел в команду, где уже играет Денис Макаров.  Плюс у них есть Кардозу, который играл в "Динамо".  В плане адаптации у Феди проблем не будет.  Они с Денисом быстро привыкнут к турецкому чемпионату.

Кайсери — небольшой город.  Там достаточно прохладно.  Но футбол любят, стадион заполняется.  Федя сделал правильный выбор!  У него должно всё получиться.  Турецкий чемпионат интересен.  Многие команды играют в атаку.  У него получится перезапустить карьеру», — сказал Кудряшов «Чемпионату».

27-летний Чалов будет выступать в Турции на правах аренды до конца сезона.  Кудряшов, который уже завершил карьеру, играл в «Антальяспор».