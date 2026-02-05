Санкт-петербургский «Зенит» арендовал нападающего Джона Дурана из саудовского клуба «Аль-Наср». Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Джон Дуран globallookpress.com

«Джон Дуран перешёл в "Зенит"! Все документы оформлены между клубами. "Фенербахче", ранее арендовавший Дурана у "Аль-Насра", расторг контракт, и теперь футболист будет выступать за "Зенит" на правах аренды», — написал Романо в соцсетях.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги 22-летний Дуран сыграл 10 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи. Кроме того, он провел четыре игры в Лиге Европы.