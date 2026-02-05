Восемь футболистов претендуют на награду по итогам января.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Ясин Айяри из «Брайтона» отметился одной победой, двумя голами и двумя ассистами. Патрик Доргу из «Манчестер Юнайтед» показал два успешных матча, два забитых мяча и одну результативную передачу. Энцо Фернандес из «Челси» добавил в свою копилку три победы, три гола и один ассист.

Эли Жуниор Крупи из «Борнмута» провел три победных матча, одну ничью и забил три мяча. Крисенсио Саммервилл из «Вест Хэма» показал два выигрыша, три поражения и три забитых гола. Игор Тиаго из «Брентфорда» завоевал две победы, одну ничью и пять голов. Харри Уилсон из « Фулхэма» добился двух побед, двух ничьих и трех забитых мячей.

Флориан Виртц из «Ливерпуля» отметился одной победой, четырьмя ничьими и тремя голами, а также одной результативной передачей.

Победителя выберут по итогам голосования болельщиков и экспертов.