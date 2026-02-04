В матче 1/8 финала Кубка Франции «Реймс» в родных стенах переиграл «Ле Ман» со счетом 3:0.
На 38-й минуте встречи счет открыл Тео Леони, на 71-й минуте он же удвоил преимущество хозяев, а на 84-й минуте Яссин Бенхаттаб установил и окончательный результат на табло.
Результат матча
РеймсФранция. Кубок2:0Ле-МанФранция. Кубок
1:0 Тео Леони 38' 2:0 Тео Леони 71'
Реймс: Александр Ольеро, Хироки Сэкинэ, Николя Паллуа, Серхио Акьем (Максим Бузи 46'), Тео Леони, Джон Финн, Мохаммед Дарами (Яссин Бенхаттаб 61'), Адама Боджанг (Кейто Накамура 69'), Elie N'Tamon, Mory Gbane, Thiemoko Diarra (Хафиз Умар Ибрагим 69')
Ле-Ман: Эван Хатфут, Лука Буаде (Lucas Calodat 46'), Александр Лоре, Батист Гийом (Antoine Rabillard 56'), Taylor Luvambo (Erwan Colas 56'), Martin Rossignol (Adil Bourabaa 62'), Izhak Hammoudi (Edwin Quarshie 46'), Anthony Ribelin, Harold Voyer, Samuel Yohou, Theo Eyoum
Жёлтая карточка: Лука Буаде 29' (Ле-Ман)
Таким образом, «Реймс» смог пробиться смог пробиться в четвертьфинал Кубка Франции. Его следующий соперник станет известен позже.