В матче 1/8 финала Кубка Франции «Реймс» в родных стенах переиграл «Ле Ман» со счетом 3:0.

На 38-й минуте встречи счет открыл Тео Леони, на 71-й минуте он же удвоил преимущество хозяев, а на 84-й минуте Яссин Бенхаттаб установил и окончательный результат на табло.

Результат матча

Реймс Франция. Кубок 2:0 Ле-Ман Франция. Кубок

1:0 Тео Леони 38' 2:0 Тео Леони 71'

Реймс: Александр Ольеро, Хироки Сэкинэ, Николя Паллуа, Серхио Акьем ( Максим Бузи 46' ), Тео Леони, Джон Финн, Мохаммед Дарами ( Яссин Бенхаттаб 61' ), Адама Боджанг ( Кейто Накамура 69' ), Elie N'Tamon, Mory Gbane, Thiemoko Diarra ( Хафиз Умар Ибрагим 69' )

Ле-Ман: Эван Хатфут, Лука Буаде ( Lucas Calodat 46' ), Александр Лоре, Батист Гийом ( Antoine Rabillard 56' ), Taylor Luvambo ( Erwan Colas 56' ), Martin Rossignol ( Adil Bourabaa 62' ), Izhak Hammoudi ( Edwin Quarshie 46' ), Anthony Ribelin, Harold Voyer, Samuel Yohou, Theo Eyoum

Жёлтая карточка: Лука Буаде 29' (Ле-Ман)