Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Тайрелл Маласия разъярен отношением к себе со стороны спортивного директора клуба Джейсона Уилкокса.

Тайрелл Маласия globallookpress.com

По данным The Mirror, причиной этого стал запрет на переход 26-летнего голландца в турецкий «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

Переход Маласии был уже согласован и оставалось только поставить подпись, но в последний момент Уилкокс наложил вето на трансфер, считая, что защитнику будут лучше остаться в составе «МЮ».

В этом сезоне Маласия является глубоким резервистом манкунианцев и провел всего 2 минуты за команду в играх АПЛ. Контракт игрока истекает летом 2026 года.