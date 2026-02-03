Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, чего ждет от матча с «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании.

«Вот почему мы все любим эти турниры — из-за неожиданных результатов. "Альбасете" нечего терять, только побеждать.

Два прошлых матча важны, чтобы увидеть, что они сделали хорошо или что не очень хорошо сделали их соперники, "Реал" (3:2) и "Сельта" (2:2, 3:0 пен.). Мы должны это учесть. Все будет зависеть от менталитета и настроя, от того, как мы выйдем на игру», — цитирует Флика ESPN.

Матч «Альбасете» — «Барселона» начнется 3 февраля в 23:00 мск.