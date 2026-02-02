«Удинезе» и «Рома» сойдутся в матче 23-го тура чемпионата Италии, который состоится 2 февраля в Удине на «Стадио Фриули». Игра начнется в 22:45 мск.

«Удинезе» с 29 очками на счету занимает 10-е место в таблице. Команда имеет 8 побед, 5 ничьих и 9 поражений. В прошлом туре хозяева добыли победу, обыграв на выезде «Верону». Перед этим удинцы не справились с «Интером».

«Рома» находится на 5-й строчке с 43 очками. Коллектив Гасперини хватит и ничьи, чтобы остаться в зоне ЛЕ, однако «римляне» претендуют на Лигу чемпионов, а в случае победы они поднимутся в топ-4. В прошлом туре «Рома» сыграла мировую с «Миланом», а до этого победила три раза подряд, одолев «Лечче», «Сассуоло» и «Торино».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров: 4.40 на победу «Удинезе», 3.25 на ничью, 2.01 на победу «Ромы».

Прогноз ИИ: будет нулевая ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

