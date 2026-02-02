Бывший игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал дебют полузащитника Дениса Макарова в составе турецкого «Кайсериспора».

Денис Макаров globallookpress.com

Российский хавбек впервые вышел на поле за новую команду в матче 20-го тура Суперлиги против «Галатасарая», который завершился крупным поражением гостей — 0:4.

Макаров появился на замену на 60-й минуте встречи, провёл на поле около получаса и получил жёлтую карточку.

«Радует, что его выпустили на поле. Это значит, что тренер на него рассчитывает. Ему нужно дать время, чтобы он привык к команде. Макарову нужно завоевать место в основном составе через игры», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 20 туров «Кайсериспор» имеет в активе 15 очков и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Напомним, ранее Макаров расторг контракт с московским «Динамо».