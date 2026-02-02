Наставник «Реала» Альваро Арбелоа высказался о работе на посту главного тренера мадридского клуба. Под руководством специалиста «сливочные» провели шесть встреч, одержав четыре победы при двух поражениях.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«То, чего я хотел от своих игроков, я и вижу — самоотдача, отношение, настрой и понимание того, что для победы в каждом матче нам недостаточно одного лишь качества. Старание и желание должны быть стабильными. Стабильность в эффективности, настрое, амбициях, отношении. Нужно быть стабильным, потому что это "Реал" Мадрид», — цитирует тренера AS.

«Реал» набрал 54 очка и идет вторым в таблице Примеры.