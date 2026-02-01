Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о своем будущем в мадридском клубе.

Доминик Собослаи globallookpress.com

«Честно говоря, пока ничего. Ничего. С этого момента… это уже не в моих руках. Прогресса нет, но если поступит подходящее предложение… Посмотрим, что будет, надеюсь, в конце концов все будут счастливы. Мне нравится город, мне нравится клуб, мне нравится играть с этими ребятами, я люблю "Энфилд", я люблю болельщиков, посмотрим, что принесёт будущее», — приводит слова полузащитника Daily Mail.

В нынешнем сезоне Собослаи провел 33 матча, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач во всех турнирах.