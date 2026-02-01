В матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» и «Валенсия» померяются силами на стадионе Эстадио де-ла-Картуха. Встреча состоится 1 февраля в Севилье, начало в 18:15 мск.
«Бетис» намерен сохранить свое место в еврокубковой зоне. Севильцам нужно побеждать, чтобы не дать «Сельте» себя обойти. В прошлом туре команда Мануэле Пеллегрини проиграла «Алавесу», из-за чего и попала в текущую ситуацию.
«Валенсия» окрылена последними результатами в Ла Лиге. Гости победили «Эспаньол» и «Хетафе». В целом «летучие мыши» не проигрывают в турнире уже 3 матча подряд. Смогут ли они удержать серию в поединке с мотивированным «Бетисом», которому победа также даст возможность навязать борьбу за 5-е место.
