Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями о победе команды над «Эльче» со счетом 3:1 в 22-м туре Ла Лиги.

«Начало матча мне очень понравилось. У нас было много шансов, и мы их не реализовали, но самое главное — это три очка. Мы показали отличную игру, хотя я бы предпочел забить больше голов, чтобы более равномерно распределить игровое время, учитывая другие матчи», — сказал Флик в интервью Mundo Deportivo.

Ламин Ямаль, Феран Торрес и Маркус Рашфорд забили голы за «Барселону», в то время как единственный мяч для «Эльче» забил Альваро Родригес.

После 22 туров Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице с 55 очками.