В 22-м туре испанской Примеры «Эльче» на своем поле потерпел поражение от «Барселоны» со счетом 1:3.
На 6-й минуте каталонцы вышли вперед после гола Ламина Ямаля с передачи Дани Ольмо.
Хозяева смогли отыграться благодаря уругвайцу Альваро Родригесу.
На 40-й минуте Ферран Торрес снова вывел вперед «Барселону» с паса Френки де Йонга.
Третий мяч гостей на счету Маркуса Рашфорда.
Результат матча
ЭльчеЭльче1:3БарселонаБарселона
0:1 Ламин Ямаль 6' 1:1 Альваро Родригес 29' 1:2 Ферран Торрес 40' 1:3 Маркус Рашфорд 72'
Эльче: Игнасио Пенья, Джон Дональд, Виктор Чуст, Давид Аффенгрубер (Лео Петро 74'), Адрия Педроса, Альваро Родригес (Лукас Сепеда 75'), Грэйди Диангана (Мартим Нету 60'), Родриго Мендоса, Марк Агуадо (Федерико Редондо 56'), Херман Валера, Андре Силва
Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Жюль Кунде (Рональд Араухо 84'), Даниэль Ольмо (Роберт Левандовски 62'), Френки де Йонг, Фермин Лопес (Марк Касадо 85'), Ферран Торрес (Марк Берналь 62'), Рафаэл Диас (Маркус Рашфорд 46'), Ламин Ямаль
Жёлтые карточки: Джон Дональд 38', Родриго Мендоса 76' — Френки де Йонг 90+1'
«Барселона» продолжает лидировать в Примере с 55 очками. «Эльче» (24) пока 12-й.