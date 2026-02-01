«Барселона» продолжает лидировать в Примере с 55 очками. «Эльче» (24) пока 12-й.

Третий мяч гостей на счету Маркуса Рашфорда.

На 40-й минуте Ферран Торрес снова вывел вперед «Барселону» с паса Френки де Йонга.

На 6-й минуте каталонцы вышли вперед после гола Ламина Ямаля с передачи Дани Ольмо.

В 22-м туре испанской Примеры «Эльче» на своем поле потерпел поражение от «Барселоны» со счетом 1:3.

