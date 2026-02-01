«Интер Майами» подписал контракт с аргентинским форвардом Херманом Бертераме.

Херман Бертераме globallookpress.com

За 27-летнего футболиста клуб МЛС заплатил «Монтеррею» 12,6 миллионов евро. Этот трансфер стал вторым по стоимости для «Интер Майами», уступая только приобретению полузащитника Родриго Де Поля у «Атлетико», которое обошлось в 15 миллионов евро.

Бертераме начал свою профессиональную карьеру в Мексике, где с 2019 года выступал за «Атлетико Сан-Луис» и «Монтеррей». В текущем сезоне он забил 13 голов в 24 матчах мексиканской высшей лиги.