Завершились еще игры 24-го тура английской Премьер-лиги.

Данго Уаттара globallookpress.com

«Астон Вилла» на своем поле уступила «Брентфорду» — 0:1.

На 42-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Кевина Шаде, но даже в меньшинстве «пчелы» смогли забить гол благодаря Данго Уаттаре, который, как оказалось, стал победным.

Команда Унаи Эмери пока третья с 46 очками. «Брентфорд» теперь на 7-й строчке с 36 очками.

«Ноттингем» и «Кристал Пэлас» не выявили победителя — 1:1.

Уже на пятой минуте хозяева повели в счете после точного удара Моргана Гиббса-Уайта.

Гости смогли отыграться с пенальти на 45+2-й минуте, его реализовал Исмаила Сарр.

«Ноттингем» сейчас идет 17-м с 26 очками. «Кристал Пэлас» (29) — 14-й.