Вингер «Арсенала» Нони Мадуэке высказался о победе в матче с «Лидсом» (4:0).

«Я не понял, что случилось с Букайо. Времени до игры оставалось немного, может быть, пять минут на разминку и уже нужно было выходить на поле. Со мной такое случилось впервые, поэтому я просто был рад, что смог сыграть с самого начала матча, честно говоря.

Будучи нападающим, ты всегда стараешься оказать влияние на игру в атаке, будь то голы или создание голевых моментов, поэтому я рад, что мне это сегодня удалось.

Всегда очень приятно побеждать, и сегодня мы победили, это замечательно. Все счастливы, на лицах улыбки», — приводит слова Мадуэке клубная пресс-служба.

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в АПЛ и набрал 53 очка, продолжая возглавлять турнирную таблицу. «Лидс» с 26 баллами по-прежнему на 16-й строчке.