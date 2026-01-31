В 20-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» потерпел домашнее поражение от «Майнца» — 1:2.

Хозяева вышли вперед на 40-й минуте после точного удара датского полузащитника Конрада Хардера.

«Карнавальщики» смогли отыграться на исходе первых 45 минут после того, как Надим Амири реализовал 11-метровый.

Победу «Майнцу» на 49-й минуте принес Силас после передачи Филиппа Титца.

Результат матча

РБ Лейпциг Лейпциг 1:2 Майнц Майнц

1:0 Конрад Хардер 39' 1:1 Надим Амири 45+6' пен.

РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Эль-Шадай Битшиабу ( Эзекил Банзузи 59' ), Боте Баку ( Бенджамин Хенрихс 59' ), Давид Раум, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд ( Жоан Бакайоко 86' ), Антонио Нуса, Ян Дьоманде, Конрад Хардер, Romulo Jose Cardoso da Cruz

Майнц: Даниэль Батц, Сильван Видмер ( Пауль Небель 82' ), Данни да Коста, Штефан Белл, Стефан Пош, Ли Джэ Сон, Кайсю Сано, Надим Амири ( Леннард Малоуни 72' ), Бенедикт Холлербах, Филлип Тиц ( Филипп Мвене 82' ), Kacper Potulski

Жёлтые карточки: Штефан Белл 38' (Майнц), Стефан Пош 45+3' (Майнц), Kacper Potulski 90+3' (Майнц)