В 20-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» потерпел домашнее поражение от «Майнца» — 1:2.
Хозяева вышли вперед на 40-й минуте после точного удара датского полузащитника Конрада Хардера.
«Карнавальщики» смогли отыграться на исходе первых 45 минут после того, как Надим Амири реализовал 11-метровый.
Победу «Майнцу» на 49-й минуте принес Силас после передачи Филиппа Титца.
Результат матча
РБ ЛейпцигЛейпциг1:2МайнцМайнц
1:0 Конрад Хардер 39' 1:1 Надим Амири 45+6' пен.
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Эль-Шадай Битшиабу (Эзекил Банзузи 59'), Боте Баку (Бенджамин Хенрихс 59'), Давид Раум, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд (Жоан Бакайоко 86'), Антонио Нуса, Ян Дьоманде, Конрад Хардер, Romulo Jose Cardoso da Cruz
Майнц: Даниэль Батц, Сильван Видмер (Пауль Небель 82'), Данни да Коста, Штефан Белл, Стефан Пош, Ли Джэ Сон, Кайсю Сано, Надим Амири (Леннард Малоуни 72'), Бенедикт Холлербах, Филлип Тиц (Филипп Мвене 82'), Kacper Potulski
Жёлтые карточки: Штефан Белл 38' (Майнц), Стефан Пош 45+3' (Майнц), Kacper Potulski 90+3' (Майнц)
«РБ Лейпциг» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 36 очками. «Майнц» покинул зону вылета и сейчас 16-й с 18 очками.