прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.22

31 января в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 36 очков за 19 встреч при разнице мячей 37:25.

Последние матчи: в предыдущем матче «Лейпциг» сыграл вничью с «Санкт-Паули» со счетом 1:1.

До того команда обыграла «Хайденхайм» (3:0) и разгромно проиграла «Баварии» (1:5).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Команда после яркого старта осенью сбавила обороты и отнюдь не блещет стабильностью.

«Быки», безусловно, продолжат сражаться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» занимает 16-е место в Бундеслиге, набрав 15 очков за 19 встреч при разнице голов 21:32.

Последние матчи: в последнем матче «Майнц» обыграл «Вольфсбург» (3:1).

До того команда потерпела поражение от «Кельна» (1:2) и одержала победу над «Хайденхаймом» (2:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Майнц» после ужасного старта в Бундеслиге заметно улучшил свое положение и уже на три балла отстает от спасительного 15-го места в таблице.

Стоит отметить, что команда также участвует в Лиге конференций, где по итогам общего этапа вышел в 1/8 финала турнира.

Статистика для ставок

«Майнц» проиграл только один раз в восьми последних встречах

«Лейпциг» забивает в восьми последних встречах

В последнем очном матче победителем вышел «Лейпциг» — 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.60, а победа «Майнца» — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.43.

Прогноз: «Лейпциг» и «Майнц» обычно не выдают зрелищные встречи друг против друга, но на сей раз обе команды выдадут результативный матч.

2.22 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «РБ Лейпциг» — «Майнц» позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «быки» одержат убедительную победу.

2.30 Победа «Лейпцига» с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «РБ Лейпциг» — «Майнц» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Лейпцига» с форой -1,5 за 2.30.