31 января в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Майнц». Начало игры — в 17:30 мск.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 36 очков за 19 встреч при разнице мячей 37:25.
Последние матчи: в предыдущем матче «Лейпциг» сыграл вничью с «Санкт-Паули» со счетом 1:1.
До того команда обыграла «Хайденхайм» (3:0) и разгромно проиграла «Баварии» (1:5).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Команда после яркого старта осенью сбавила обороты и отнюдь не блещет стабильностью.
«Быки», безусловно, продолжат сражаться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
«Майнц»
Турнирное положение: «Майнц» занимает 16-е место в Бундеслиге, набрав 15 очков за 19 встреч при разнице голов 21:32.
Последние матчи: в последнем матче «Майнц» обыграл «Вольфсбург» (3:1).
До того команда потерпела поражение от «Кельна» (1:2) и одержала победу над «Хайденхаймом» (2:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Майнц» после ужасного старта в Бундеслиге заметно улучшил свое положение и уже на три балла отстает от спасительного 15-го места в таблице.
Стоит отметить, что команда также участвует в Лиге конференций, где по итогам общего этапа вышел в 1/8 финала турнира.
Статистика для ставок
- «Майнц» проиграл только один раз в восьми последних встречах
- «Лейпциг» забивает в восьми последних встречах
- В последнем очном матче победителем вышел «Лейпциг» — 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.60, а победа «Майнца» — в 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.43.
Прогноз: «Лейпциг» и «Майнц» обычно не выдают зрелищные встречи друг против друга, но на сей раз обе команды выдадут результативный матч.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «быки» одержат убедительную победу.
Ставка: Победа «Лейпцига» с форой -1,5 за 2.30.