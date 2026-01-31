В матче 20-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» встретится с «Байером» на «Дойче Банк Парк». Встреча состоится 31 января в 18:30 мск.

«Айнтрахт» стремится сократить разрыв с зоной еврокубков, но у «орлов» это пока что не сильно получается. Команда не может победить 5 туров, имея 3 ничьи и 2 поражения. В прошлом туре хозяева уступили «Хоффенхайму» 1:3.

«Байер» занимает 6-е место в таблице с 32 баллами. Он останется в зоне еврокубков даже в случае поражения. Но гости явно не заинтересованы проигрывать. В предыдущем матче они обыграли «Вердер» и наверняка хотят продолжить свою белую полосу, чтобы попытаться догнать зону Лиги чемпионов, которая в 4 очках.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Коэффициенты букмекеров: 3.25 на победу «Айнтрахта», 3.65 на ничью, 2.12 на победу «Байера».

Прогноз ИИ: победит «Байер» со счетом 1:0.

Трансляция матча

