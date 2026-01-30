Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился мнением о будущем полузащитника команды Бруну Фернандеша.

Бруну Фернандеш — полузащитник «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«То, как всё сложится, может зависеть от множества факторов, таких как то, кто станет следующим постоянным главным тренером "Манчестер Юнайтед" и как выступит Португалия на чемпионате мира.

Это, безусловно, будет одной из главных тем обсуждения в ближайшие месяцы», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел за «Манчестер Юнайтед» 22 матча, забил 5 голов и сделал 11 голевых передач.

Действующий контракт португальца с «манкунианцами» рассчитан до лета 2027-го года.