«Арсенал» и «Ливерпуль» рассматривают возможность приобретения центрального полузащитника мадридского «Реала» Эдуарда Камавинга, сообщает Caught Offside.

Эдуарду Камавинга globallookpress.com

По данным источника, «Ливерпуль» видит в 23-летнем французе замену Райану Гравенберху, чтобы снизить нагрузку на молодого игрока. Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 80–100 миллионов евро.

В текущем сезоне Камавинга сыграл 24 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2029 года.