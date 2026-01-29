Уже бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин высказался о своей игре в Лиге чемпионов.

Егор Сорокин globallookpress.com

«Что касается итогов, для себя получил максимальное удовольствие и опыт против грандов. Думаю, каждый хотел бы оказаться на нашем месте, у кого нет такой возможности. Для команды это рост, впервые в своей истории клуб выступал в самом лучшем футбольном турнире и окунулся в главные роли.

Нужно сделать выводы, взять самое лучшее как клубу, так и игрокам, всему персоналу. Улучшаться снова и снова и попадать в главный турнир Европы, чтобы быть максимально конкурентоспособными», — цитирует Сорокина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Сорокин покинул «Кайрат» после окончания срока контракта.

Напомним, что «Кайрат» смог набрать только 1 очко, занял последнее место и покинул Лигу чемпионов.