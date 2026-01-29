Вингер «Барселоны» Рафинья Диас дал комментарий по поводу того, что не стал победителем «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона.

Рафинья Диас
Рафинья Диас globallookpress.com

«Я был расстроен.  Я ожидал большего.  Я ожидал попасть как минимум в топ-3.  Я знал, что победить будет сложно, потому что многое зависит от успеха в Лиге чемпионов.  Поэтому я был расстроен тем местом, которое занял.

Но я понимаю, что это связано со многими вещами, которые я не могу контролировать.  Я могу сказать, что я очень доволен проведенным сезоном, и никакая индивидуальная награда не перечеркнет того, чего я добился в прошлом сезоне.

Я бы поставил себя на первое место!  В моем понимании, индивидуальная награда не должна присуждаться на основе одного соревнования.  Иcходя из этого, я думаю, что заслужил занять первое место за то, чего добился в течение сезона, за титулы, которые я выиграл, за показатели, которых я добился, и за все, что я сделал на поле.  Я думаю, что заслуживал выиграть», — цитирует Рафинью SofaScore.

Напомним, что в итоге Рафинья стал только пятым по итогам голосования, а выиграл награду форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.