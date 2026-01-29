Главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил, что его команда была достойна выхода в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на вылет из турнира.

Антонио Конте
Антонио Конте globallookpress.com

В заключительном туре общего этапа неаполитанцы на своем поле проиграли «Челси» со счетом 2:3.  По итогам турнира «Наполи» занял 30-е место в таблице и завершил участие в еврокубке.

«Решающей стала реализация.  Соперник хладнокровно использовал свои моменты.  При этом я горжусь командой: мы показали качественный футбол и заслуживали большего», — отметил Конте на послематчевой пресс-конференции.

Наставник «Наполи» подчеркнул, что итоговый результат не отражает содержания игры.

«Мы действовали лучше соперника и стремились пройти дальше, чтобы остаться среди сильнейших клубов Европы.  Судя по тому, что происходило на поле, "Наполи" был достоин выхода в плей-офф», — добавил он.