Защитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» Вильям Пачо поделился своими мыслями о предстоящем матче 8-го тура Лиги чемпионов против английского «Ньюкасл Юнайтед».

Вильям Пачо
Вильям Пачо globallookpress.com

«Ньюкасл очень хорош при стандартах.  У них четкие идеи, и они усердно работают над их реализацией.  Это одна из их сильных сторон.  Мы очень много работали над этим на этой неделе, чтобы не пропускать со стандартов.  У них очень агрессивная команда.  Постараюсь помочь команде как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Пачо официальный сайт УЕФА.

Игра состоится сегодня, 28 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.  С прогнозом на матч со ставкой 2.00 ознакомиться по ссылке.