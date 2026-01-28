Защитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» Вильям Пачо поделился своими мыслями о предстоящем матче 8-го тура Лиги чемпионов против английского «Ньюкасл Юнайтед».

Вильям Пачо globallookpress.com

«Ньюкасл очень хорош при стандартах. У них четкие идеи, и они усердно работают над их реализацией. Это одна из их сильных сторон. Мы очень много работали над этим на этой неделе, чтобы не пропускать со стандартов. У них очень агрессивная команда. Постараюсь помочь команде как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Пачо официальный сайт УЕФА.

Игра состоится сегодня, 28 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. С прогнозом на матч со ставкой 2.00 ознакомиться по ссылке.