Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с полузащитником «Реал Сосьедада» Арсеном Захаряном.

Арсен Захарян globallookpress.com

«Проблемы Захаряна — травмы. Не было бы травм, он бы играл и выходил на поле. Разобраться надо в этом. Здесь ничего страшного нет. Он молодой парень, у него вся футбольная жизнь впереди. Не получится в "Реале Сосьедад", всегда может вернуться в Россию. Если нет, то ещё куда-то. У него есть преимущество: уезжать нужно молодым, потому что всегда есть запасной вариант. Если бы ему сейчас было 30 лет, была бы проблемка.

Сейчас не как раньше — в 30 лет уже закапывали всех, а сейчас в этом возрасте себе можешь сделать карьеру ещё лет на пять-семь. Пригодился бы Захарян "Сельте"? Я не знаю, я не нахожусь в команде. "Сельта" — хорошая команда, там много молодых и хороших ребят. А один из лучших всё равно Аспас, которому 40 лет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

За испанский клуб Захарян играет с августа 2023 года, перебравшись из московского «Динамо». Всего сыграл за «Реал Сосьедад» 16 матчей в этом сезоне во всех турнирах и забил один в большей части из них появляясь на замену.