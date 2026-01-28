Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с полузащитником «Реал Сосьедада» Арсеном Захаряном.

Арсен Захарян
Арсен Захарян globallookpress.com

«Проблемы Захаряна — травмы.  Не было бы травм, он бы играл и выходил на поле.  Разобраться надо в этом.  Здесь ничего страшного нет.  Он молодой парень, у него вся футбольная жизнь впереди.  Не получится в "Реале Сосьедад", всегда может вернуться в Россию.  Если нет, то ещё куда-то.  У него есть преимущество: уезжать нужно молодым, потому что всегда есть запасной вариант.  Если бы ему сейчас было 30 лет, была бы проблемка.

Сейчас не как раньше — в 30 лет уже закапывали всех, а сейчас в этом возрасте себе можешь сделать карьеру ещё лет на пять-семь.  Пригодился бы Захарян "Сельте"?  Я не знаю, я не нахожусь в команде. "Сельта" — хорошая команда, там много молодых и хороших ребят.  А один из лучших всё равно Аспас, которому 40 лет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

За испанский клуб Захарян играет с августа 2023 года, перебравшись из московского «Динамо».  Всего сыграл за «Реал Сосьедад» 16 матчей в этом сезоне во всех турнирах и забил один в большей части из них появляясь на замену.