Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор уведомил руководство клуба о готовности рассмотреть вариант с уходом.

По информации El Nacional, бразилец может покинуть команду, если до апреля стороны не договорятся о продлении контракта. Отмечается, что серьёзный интерес к 25-летнему форварду проявляет «ПСЖ».

Винисиус перебрался в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году за 45 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл 31 матч за «сливочных», отметившись семью голами и 11 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.