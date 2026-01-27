Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, какие задачи стоят перед его командой в общем этапе Лиге чемпионов.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Я надеюсь, что игроки чувствуют себя хорошо, и я уважаю "Копенгаген".  Самое главное — выполнять свою работу, хорошо защищаться и показать свою лучшую игру.  Цель ясна: победить и попасть в топ-8.

Мы сосредоточимся только на том, что в наших силах.  Это будет правильно.  Мы должны показать себя с лучшей стороны, это будет тяжелый матч.  У меня нет оправданий, и я горю желанием играть.  Я уверен в нашем стиле игры, и завтра я хочу его увидеть.

Мне нравится новый формат турнира.  У нас есть отличная возможность пробиться в восьмерку лучших.  Мы сделаем все возможное, чтобы оказаться там.  Мне нравится этот новый формат», — сказал Флик перед игрой с «Копенгагеном».

Сейчас «Барселона» идет девятой в таблице ЛЧ.  Встреча с «Копенгагеном» пройдет 28 января в 23:00 (мск).