Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, какие задачи стоят перед его командой в общем этапе Лиге чемпионов.

«Я надеюсь, что игроки чувствуют себя хорошо, и я уважаю "Копенгаген". Самое главное — выполнять свою работу, хорошо защищаться и показать свою лучшую игру. Цель ясна: победить и попасть в топ-8.

Мы сосредоточимся только на том, что в наших силах. Это будет правильно. Мы должны показать себя с лучшей стороны, это будет тяжелый матч. У меня нет оправданий, и я горю желанием играть. Я уверен в нашем стиле игры, и завтра я хочу его увидеть.

Мне нравится новый формат турнира. У нас есть отличная возможность пробиться в восьмерку лучших. Мы сделаем все возможное, чтобы оказаться там. Мне нравится этот новый формат», — сказал Флик перед игрой с «Копенгагеном».

Сейчас «Барселона» идет девятой в таблице ЛЧ. Встреча с «Копенгагеном» пройдет 28 января в 23:00 (мск).