Российский хавбек Денис Макаров продолжит карьеру в турецком «Кайсериспоре». Информацию об этом «Чемпионату» подтвердил агент футболиста Алексей Бабырь.

Денис Макаров globallookpress.com

Контракт рассчитан до завершения сезона-2025/26, а соглашение с московским «Динамо» было прекращено по обоюдному согласию сторон.

Первый матч Макарова за новую команду может состояться уже 1 февраля — в гостевой встрече против «Галатасарая». В составе «Динамо» полузащитник выступал с лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Макаров провёл 12 игр во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.