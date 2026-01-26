В рамках предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся матч между московским «Динамо» и китайским «Чэнду Жунчэн».

Хуан Хосе Касерес globallookpress.com

Встреча завершилась ничьей 1:1 в основное время, но в серии пенальти победу одержали футболисты из Китая со счетом 4:3.

На 29-й минуте Матеус Жусса из «Чэнду Жунчэн» открыл ст, а на 39-й минуте Хуан Хосе Касерес из «Динамо» сравнял его. В оставшееся время основного времени команды не смогли забить ни одного гола. В серии пенальти игроки «Чэнду Жунчэн» оказались точнее, что и принесло им победу.

Ранее, во вторник, 20 января, «Чэнду Жунчэн» потерпел крупное поражение от московского «Локомотива» со счётом 0:4. А в пятницу, 23 января, «Динамо» одержало победу над китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» с результатом 2:2, но в серии пенальти выиграло со счётом 5:3.