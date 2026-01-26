В матче 21-го тура испанской Примеры «Алавес» на своем поле переиграл «Бетис» со счетом 2:1.

Открыл счет в игре уже на 3-й минуте Карлос Висенте. Удвоил преимущество хозяев поля Тони Мартинес на 47-й минуте. Окончательный результат на табло же установил Абде Эззалзули на 95-й минуте.

Результат матча Алавес Витория 2:0 Бетис Севилья 1:0 Карлос Висенте 3' 2:0 Тони Мартинес 47' Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Хон Пачеко, Хонни Отто, Карлос Бенавидес, Антонио Бланко, Пабло Ибаньес, Карлос Аленья, Карлос Висенте ( Андер Гевара 83' ), Лукас Бое, Тони Мартинес ( Хон Гуриди 72' ) Бетис: Пау Лопес, Натан ( Пере Гарсия 60' ), Марк Бартра, Пабло Форнальс ( Иван Корралехо Мантеро 76' ), Серхи Альтмира ( Эсекьель Авила 60' ), Марк Рока, Диего Гомес, Седрик Бакамбу ( Нельсон Деосса 76' ), Абде Эззальзули, Антони ( Диего Льоренте 60' ), Анхель Ортис Жёлтые карточки: Карлос Аленья 67' — Натан 36'

Статистика матча 9 Удары в створ 3 2 Удары мимо 5 45 Владение мячом 55 6 Угловые удары 4 5 Офсайды 3 13 Фолы 10

«Алавес» теперь имеет в своем активе 22 очка и располагается на 15-м месте в турнирной таблице Примеры. «Бетис» с 32 баллами идет шестым.