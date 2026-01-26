В матче 21-го тура испанской Примеры «Алавес» на своем поле переиграл «Бетис» со счетом 2:1.
Открыл счет в игре уже на 3-й минуте Карлос Висенте. Удвоил преимущество хозяев поля Тони Мартинес на 47-й минуте. Окончательный результат на табло же установил Абде Эззалзули на 95-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория2:0БетисСевилья
1:0 Карлос Висенте 3' 2:0 Тони Мартинес 47'
Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Хон Пачеко, Хонни Отто, Карлос Бенавидес, Антонио Бланко, Пабло Ибаньес, Карлос Аленья, Карлос Висенте (Андер Гевара 83'), Лукас Бое, Тони Мартинес (Хон Гуриди 72')
Бетис: Пау Лопес, Натан (Пере Гарсия 60'), Марк Бартра, Пабло Форнальс (Иван Корралехо Мантеро 76'), Серхи Альтмира (Эсекьель Авила 60'), Марк Рока, Диего Гомес, Седрик Бакамбу (Нельсон Деосса 76'), Абде Эззальзули, Антони (Диего Льоренте 60'), Анхель Ортис
Жёлтые карточки: Карлос Аленья 67' — Натан 36'
«Алавес» теперь имеет в своем активе 22 очка и располагается на 15-м месте в турнирной таблице Примеры. «Бетис» с 32 баллами идет шестым.