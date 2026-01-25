В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» на выезде переиграла «Брест» со счетом 2:0.
Забитыми мячами в этой игре отметились Папе Демба на 27-й минуте и Янн Гбохо на 43-й минуте.
Результат матча
БрестФранция. Лига 10:2ТулузаФранция. Лига 1
0:1 Папе Диоп 28' 0:2 Янн Гбоу 44'
Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Сумола Кулибали, Дауда Гиндо, Лука Тусар (Пате Мбуп 46'), Жорис Шотар, Уго Маньетти (Эрик Эбимбе 73'), Камори Думбия, Реми Лабо Ласкари (Амиду Макалу 83'), Людовик Ажорк
Тулуза: Гийом Рест, Джибриль Сидибе, Расмус Николайсен, Чарли Крессвел, Марк Маккензи, Янн Гбоу, Арон Дённум, Папе Диоп (Алексис Восса 90'), Кристиан Кассерес, Рафик Мессали, Сантьяго Идальго (Хулиан Виньоло 80')
Жёлтые карточки: Людовик Ажорк 15', Дауда Гиндо 54' — Янн Гбоу 56', Марк Маккензи 83', Чарли Крессвел 90+2'
«Тулуза» с 29 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Брест» с 22 баллами — 12-й.
В параллельной игре «Париж» и «Анже» сыграли вничью 0:0.
«Анже» набрал 23 очка и идет на 11-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, «Париж» (20) — 14-й.