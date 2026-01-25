«Анже» набрал 23 очка и идет на 11-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, «Париж» (20) — 14-й.

В параллельной игре «Париж» и «Анже» сыграли вничью 0:0.

«Тулуза» с 29 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Брест» с 22 баллами — 12-й.

Забитыми мячами в этой игре отметились Папе Демба на 27-й минуте и Янн Гбохо на 43-й минуте.

В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» на выезде переиграла «Брест» со счетом 2:0.

2.05

Прогнозы•Сегодня 22:45 «Лилль» — «Страсбург». Прогноз и ставка «Доги» загрызут «Страсбург»

Футбол•Сегодня 03:21 «Марсель» сбил «Ланс» с вершины таблицы: команда Де Дзерби закрепилась в тройке

Футбол•Сегодня 01:06 «Марсель» — «Ланс»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•Вчера 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Футбол•23/01/2026 23:51 «Осер» — «ПСЖ»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Футбол•Сегодня 12:48 Эндрю Робертсон — легенда «Ливерпуля»: переход в «Тоттенхэм» станет концом целой эпохи

Футбол•23/01/2026 19:41 От тотального доминирования до катастрофы: станет ли Гехи спасителем нового проекта Гвардиолы?

Футбол•23/01/2026 18:28 «Тайный» полузащитник «МЮ» и Стерлинг в «Наполи»: пять трансферов января, в которые трудно поверить

Футбол•23/01/2026 12:29 Ну и проваливай! Почему «Барса» не стала унижаться перед любимчиком Флика

Выбор читателей

Футбол•18/01/2026 14:09 Магия Диаса и ярость Осимхена: десять лучших игроков Кубка Африки-2025

Футбол•17/01/2026 11:00 Улетел, но не обещал вернуться: почему Тикнизяну нельзя назад в РПЛ

Прочие•18/01/2026 08:00 Победа Тутберидзе, «русский» пьедестал, проблемы с визами. Итоги ЧЕ-2026

Футбол•20/01/2026 18:30 Наполеон бы одобрил: Арбелоа — тот самый «везучий генерал», который спасет сезон «Реала»?

Футбол•22/01/2026 18:19 Англия, Париж или пустыня: кто может забрать Винисиуса у «Реала»

Самое интересное

Футбол•26/12/2025 18:07 Январская боль: топ‑10 зимних трансферов «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона

Бои•26/12/2025 20:19 7 самых ярких нокаутов UFC в 2025-м: Левый хук Прохазки, хай-кик Салкилда и еще 5 штук

Теннис•26/12/2025 15:05 «Очень рада, что не выгнала его». Как теннисисты и тренеры выбирают друг друга

Футбол•25/12/2025 16:56 Вездесущий Джака, Субименди и прорыв Экитике. Топ-10 лучших трансферов сезона АПЛ