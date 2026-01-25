Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги победного матча своего клуба в рамках 23-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0) и заострил внимание на судейских ошибках.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Мне бы очень хотелось иметь таких игроков, которые могли бы бороться против этих судейских решений. Мы победили вопреки им. Судья Фараи Халлам громко заявил о себе в дебютном матче, теперь его все узнают.

Думаю, это первый раз, когда они идут к монитору и отменяют то, что является "обычным" положением рук. Я почти уверен, что завтра Говард Уэбб появится в СМИ, чтобы объяснить, почему это не пенальти.

Но ничего. Я жду завтра. Не ждите до среды — у нас Лига чемпионов, мы заняты — Говард Уэбб, приходи завтра и объясни, почему это не пенальти. Вот почему, пожалуйста, верните мне игроков, чтобы бороться с тем, что мы делаем с самого первого дня. Это уже слишком», — сказал Гвардиола сразу после игры на пресс-конференции.

Сейчас «горожане» идут вторыми в таблице АПЛ с 46 очками после 23 туров.