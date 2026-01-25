Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги победного матча своего клуба в рамках 23-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0) и заострил внимание на судейских ошибках.
«Мне бы очень хотелось иметь таких игроков, которые могли бы бороться против этих судейских решений. Мы победили вопреки им. Судья Фараи Халлам громко заявил о себе в дебютном матче, теперь его все узнают.
Думаю, это первый раз, когда они идут к монитору и отменяют то, что является "обычным" положением рук. Я почти уверен, что завтра Говард Уэбб появится в СМИ, чтобы объяснить, почему это не пенальти.
Но ничего. Я жду завтра. Не ждите до среды — у нас Лига чемпионов, мы заняты — Говард Уэбб, приходи завтра и объясни, почему это не пенальти. Вот почему, пожалуйста, верните мне игроков, чтобы бороться с тем, что мы делаем с самого первого дня. Это уже слишком», — сказал Гвардиола сразу после игры на пресс-конференции.
Сейчас «горожане» идут вторыми в таблице АПЛ с 46 очками после 23 туров.