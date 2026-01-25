«Штутгарт» смог набрать 36 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 20 очками идет 11-й.

Забитыми мячами в составе победителей отличились Джейми Левелинг и Дениз Ундав . Также автогол в пассиве Джо Скалли .

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на выезде переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:0.

