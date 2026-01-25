В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Штутгарт» на выезде переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:0.
Забитыми мячами в составе победителей отличились Джейми Левелинг и Дениз Ундав. Также автогол в пассиве Джо Скалли.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах0:3ШтутгартШтутгарт
0:1 Джейми Левелинг 30' 0:2 Дениз Ундав 74'
Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи, Кота Такаи, Джозеф Скалли, Лукас Улльрих (Янник Энгельгардт 86'), Филипп Зандер (Фабио Кьяродия 86'), Флориан Нойхаус (Кевин Штёгер 74'), Рокко Райтц (Алехо Сарко 65'), Франк Онора (Wael Mohya 66'), Харис Табакович, Суто Матино
Штутгарт: Александр Нюбель, Рамон Хендрикс (Максимилиан Миттельштадт 73'), Юлиан Хабот, Йоша Вагноман, Джейми Левелинг (Дениз Ундав 60'), Николас Нартей (Билаль эль-Ханнус 79'), Ангело Штиллер (Чема Андрес 79'), Атакан Каразор, Финн Ельч, Эрмедин Демирович (Крис Фюрих 60'), Бадредин Буанани
Жёлтые карточки: Лукас Улльрих 85' — Атакан Каразор 43'
«Штутгарт» смог набрать 36 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 20 очками идет 11-й.