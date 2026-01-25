Мюнхенская «Бавария» интересуется 19-летним игроком «Челси» Джошем Ачимпонгом, который может играть как в обороне, так и в полузащите. Немецкий клуб планирует усилить свою оборонительную линию в будущем. Об этом сообщает Джейкоб Стейнберг из The Guardian.

Джош Ачимпонг globallookpress.com

По данным источника, «Бавария» намерена дождаться окончания текущего трансферного окна, чтобы попытаться приобрести Ачимпонга. Однако клуб не исключает возможности досрочного трансфера. «Бавария» тщательно выбирает момент для обращения к «Челси», учитывая текущие потребности в усилении состава и долгосрочные планы.

«Челси» намерен сохранить молодого защитника, высоко ценя его потенциал и важность для оборонительной линии. В текущем сезоне Ачимпонг принял участие в девяти матчах Английской премьер-лиги и забил один гол.