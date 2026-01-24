«Марсель» и «Ланс» сойдутся в очном поединке 19-го тура Лиги 1. Матч состоится 24 января на стадионе «Велодром» в Марселе, начало в 23:05 мск.
«Марсель» замыкает тройку лидеров с 35 очками на счету. Сегодня ему нужна как минимум ничья, чтобы остаться в топ-3. «Ланс» пока что временно уступил свое лидерство ПСЖ, так как «парижане» уже сыграли свой матч и победили.
«Ланс» имеет отличные результаты на внутренней арене. Клуб побеждает во всех матчах начиная с 2 ноября. Пока что никто не может остановить «кроваво-золотых». Удастся ли это «Марселю», учитывая, что он проиграл в первом круге 1:2?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.50.
- Коэффициенты букмекеров: 2.02 на победу «Марселя», 3.85 на ничью, 3.40 на победу «Ланса».
- Прогноз ИИ: «Марсель» победит, счет матча составит 2:1 в его пользу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Марсель» — «Ланс» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.