«Марсель» и «Ланс» сойдутся в очном поединке 19-го тура Лиги 1. Матч состоится 24 января на стадионе «Велодром» в Марселе, начало в 23:05 мск.

«Марсель» замыкает тройку лидеров с 35 очками на счету. Сегодня ему нужна как минимум ничья, чтобы остаться в топ-3. «Ланс» пока что временно уступил свое лидерство ПСЖ, так как «парижане» уже сыграли свой матч и победили.

«Ланс» имеет отличные результаты на внутренней арене. Клуб побеждает во всех матчах начиная с 2 ноября. Пока что никто не может остановить «кроваво-золотых». Удастся ли это «Марселю», учитывая, что он проиграл в первом круге 1:2?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров: 2.02 на победу «Марселя», 3.85 на ничью, 3.40 на победу «Ланса».

Прогноз ИИ: «Марсель» победит, счет матча составит 2:1 в его пользу.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Марсель» — «Ланс» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.