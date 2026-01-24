«Комо» разгромил на своем поле «Торино» в рамках 22-го тура Серии А — 6:0.

Дублем в составе победителей отметился Анастасиос Дувикас (8', 66'). По разу также отметились Мартин Батурина (16'), Лукас Да Кунья (59', с пенальти), Николас-Геррит Кюн (70') и Максенс Какере (76').

Результат матча Комо Комо 5:0 Торино Турин 1:0 Анастасиос Дувикас 9' 2:0 Мартин Батурина 16' 3:0 Лукаш Да Кунья 59' пен. 4:0 Анастасиос Дувикас 66' 5:0 Николас Кюн 70' Комо: Жан Бутез, Мергим Войвода, Хакобо Рамон, Марк Кемпф, Алекс Валле, Максимо Перроне ( Максанс Какере 68' ), Мартин Батурина ( Серхи Роберто 68' ), Нико Пас ( Иван Смолчич 73' ), Лукаш Да Кунья, Хесус Родригес Карабальо ( Николас Кюн 68' ), Анастасиос Дувикас ( Альберто Морено 74' ) Торино: Альберто Палеари, Маркус Педерсен, Сауль Коко, Ардиан Исмайли ( Гильермо Марипан 21' ), Чезаре Казадей, Эмирхан Ильхан, Никола Влашич, Валентин Лацаро, Адриен Тамез ( Рафаэль Обрадор 68' ), Сириль Нгонж ( Дуван Сапата 67' ), Че Адамс Жёлтая карточка: Маркус Педерсен 17' (Торино)

Статистика матча 6 Удары в створ 1 6 Удары мимо 3 52 Владение мячом 48 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 6 7 Фолы 12

Подопечные Сеска Фабрегаса поднялись на пятое место в Серии А, набрав 40 очков. На счету «Торино» 23 балла, команда по-прежнему находится на 14-й строчке в турнирной таблице.