«Комо» разгромил на своем поле «Торино» в рамках 22-го тура Серии А — 6:0.
Дублем в составе победителей отметился Анастасиос Дувикас (8', 66'). По разу также отметились Мартин Батурина (16'), Лукас Да Кунья (59', с пенальти), Николас-Геррит Кюн (70') и Максенс Какере (76').
1:0 Анастасиос Дувикас 9' 2:0 Мартин Батурина 16' 3:0 Лукаш Да Кунья 59' пен. 4:0 Анастасиос Дувикас 66' 5:0 Николас Кюн 70'
Комо: Жан Бутез, Мергим Войвода, Хакобо Рамон, Марк Кемпф, Алекс Валле, Максимо Перроне (Максанс Какере 68'), Мартин Батурина (Серхи Роберто 68'), Нико Пас (Иван Смолчич 73'), Лукаш Да Кунья, Хесус Родригес Карабальо (Николас Кюн 68'), Анастасиос Дувикас (Альберто Морено 74')
Торино: Альберто Палеари, Маркус Педерсен, Сауль Коко, Ардиан Исмайли (Гильермо Марипан 21'), Чезаре Казадей, Эмирхан Ильхан, Никола Влашич, Валентин Лацаро, Адриен Тамез (Рафаэль Обрадор 68'), Сириль Нгонж (Дуван Сапата 67'), Че Адамс
Жёлтая карточка: Маркус Педерсен 17' (Торино)
Подопечные Сеска Фабрегаса поднялись на пятое место в Серии А, набрав 40 очков. На счету «Торино» 23 балла, команда по-прежнему находится на 14-й строчке в турнирной таблице.