прогноз на матч Серии А, ставка за 2.10

24 января в игре 22-го тура Серии А сыграют «Комо» и «Торино». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» после 21-го тура текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 37 очков и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает шестую строчку, что в зоне еврокубков (топ-6), с отставанием в два пункта от пятого в таблице «Ювентуса», а также с отрывом в пять баллов от седьмой «Аталанты».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 21-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал разгромную победу над «Лацио» (3:0).

Перед этим в 20-м туре национального первенства коллектив и уже остался без баллов, когда на этот раз в домашних стенах с результатом 1:3 потерпел поражение от «Милана».

Не сыграют: травмированы — Аддаи, Диао, Гольданига и Мората, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Комо» выиграл четре раза при одной ничьей и одном поражении.

Такие выступления сулят хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Нико Пас — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с восемью голами.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» после 21-го тура текущего розыгрыша итальянской Серии А набрал 23 очка и по сути борется за выживание в элите.

Команда занимает 14-ю строчку с отрывом шесть пунктов от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в 14 баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Ромы» (0:2).

Перед этим коллектив пробился в четвертьфинал Кубка Италии, когда на предыдущей стадии теперь уже в чужих стенах одержал победу над той же «Ромой» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмирован — Савва и Схюрс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Торино» проиграл три раза при одной победе.

Это говорит о невысоких шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть преимущество их соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Никола Влашич — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Комо» забивали больше 2,5 голов

в двух последних матчах «Комо» забивали обе команды

в пяти из восьми последних матчей «Торино» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.85, выигрыш «Торино» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в семи из девяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.10 Только одна команда забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Комо» — «Торино» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: только одна команда забьёт за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

2.55 «Сухая» победа «Комо» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Комо» — «Торино» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: «сухая» победа «Комо» за 2.55