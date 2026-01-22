Футбольный агент Оливера Гудель прокомментировала слухи о возможном уходе бразильского вингера Густаво Фуртадо из «Краснодара».

Густаво Фуртадо globallookpress.com

Он вообще не хочет уходить. Совсем. Густаво всем доволен, подписал контракт на четыре года. То, что думает тренер, — это его личное мнение. Клуб доволен, это процесс. Тренеры временные, — сказала Гудель порталу Sport24.

В текущем сезоне Густаво Фуртадо 24 года. Он сыграл 14 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро.