Футбольный агент Оливера Гудель прокомментировала слухи о возможном уходе бразильского вингера Густаво Фуртадо из «Краснодара».

Густаво Фуртадо
Густаво Фуртадо globallookpress.com

Он вообще не хочет уходить.  Совсем.  Густаво всем доволен, подписал контракт на четыре года.  То, что думает тренер, — это его личное мнение.  Клуб доволен, это процесс.  Тренеры временные, — сказала Гудель порталу Sport24.

В текущем сезоне Густаво Фуртадо 24 года.  Он сыграл 14 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.  Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 700 тысяч евро.