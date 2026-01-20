Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал переход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Хороший переход. Игорь семь с половиной лет уже в ЦСКА, нужен был новый вызов. Для него это новый вызов и по‑спортивному ему там будет лучше», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. В активе защитника 203 матча за армейцев, 20 голов и пять результативных передач. За сборную России футболист провел 19 матчей и забил один мяч.

Соглашение 26‑летнего футболиста с петербургским клубом рассчитано до конца сезона‑2028/29.