Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал о своем приглашении в казанский клуб.

Франк Артига globallookpress.com

«Мне было очень приятно, что такой большой клуб, как "Рубин", проявил интерес к моей кандидатуре. Действительно, я тогда тренировал клуб "Петру Атлетику" и считал, что договориться о моем уходе будет непросто.

Когда руководство "Рубина" связалось со мной, то я объяснил, что прежде чем я смогу обсуждать с клубом контрактные вопросы, нужно договориться с моим предыдущим клубом. С этой командой мы выступали в Лиге чемпионов Африки, а в чемпионате Анголы шли на первом месте и я считал уход очень маловероятным.

Как прошли ваши переговоры с руководством клуба? Хорошо, что клубы договорились, и как только стороны пришли к соглашению, с моей стороны все было очень просто, потому что самое трудное — это добиться согласия между двумя клубами. Тренировать клуб с такой большой историей — это очень большая честь и серьезный вызов», — приводит слова Артиги пресс-служба «Рубина».

«Рубин» занимает 7-е место в РПЛ, набрав 23 очка за 18 встреч.

49-летний испанский специалист подписал с казанским клубом контракт до лета 2027 года.