«Барселона» планирует приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса летом 2026 года, как сообщает Sport.es.

По данным издания, каталонский клуб готов приложить все усилия для заключения сделки в следующем трансферном окне, но только если она будет соответствовать правилам финансового фейр-плей испанской Ла Лиги.

Руководство «Барселоны» видит в Альваресе преемника другого южноамериканского форварда, Луиса Суареса, и готово предложить аналогичную сумму в 82 миллиона евро за его трансфер. За эту же сумму в 2014 году Суарес приходил в испанский клуб.

В нынешнем сезоне Альварес сыграл 27 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.