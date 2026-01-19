Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о начале подготовки команды ко второй части сезона.

Манфред Угальде globallookpress.com

«Рады были начать работу в новом году. Познакомились с главным тренером, настроение у всех отличное. Должны извлечь максимум пользы из этих сборов. Сконцентрирован на том, чтобы подойти к официальным матчам в оптимальной форме. Конкретной цели по голам не ставлю. Интересы команды и её победы важнее», — приводит слова Угальде официальный сайт клуба.

В текущем сезоне на счету Угальде 21 матч и шесть забитых мячей.

Напомним, что «Спартак» завершил первую часть сезона на шестом месте. Возобновление чемпионата намечается на конец февраля.