Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о начале подготовки команды ко второй части сезона.

Манфред Угальде globallookpress.com

«Рады были начать работу в новом году.  Познакомились с главным тренером, настроение у всех отличное.  Должны извлечь максимум пользы из этих сборов.  Сконцентрирован на том, чтобы подойти к официальным матчам в оптимальной форме.  Конкретной цели по голам не ставлю.  Интересы команды и её победы важнее», — приводит слова Угальде официальный сайт клуба.

В текущем сезоне на счету Угальде 21 матч и шесть забитых мячей.

Напомним, что «Спартак» завершил первую часть сезона на шестом месте.  Возобновление чемпионата намечается на конец февраля.