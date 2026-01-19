После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 33 очками в активе. «Брест» — на 10-й строчке с 22 баллами.

Единственный гол у «Бреста» забил Эрик Жуниор Эбимбе на 87-й минуте.

В составе хозяев голы записали на свой счет Павел Шульц на 41-й минуте и Абнер на 45+1-й минуте.

