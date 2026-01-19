«Лион» одолел «Брест» (2:1) в матче 18-го тура французской Лиги 1.
В составе хозяев голы записали на свой счет Павел Шульц на 41-й минуте и Абнер на 45+1-й минуте.
Единственный гол у «Бреста» забил Эрик Жуниор Эбимбе на 87-й минуте.
Результат матча
ЛионЛион2:1БрестФранция. Лига 1
1:0 Павел Шульц 41' 2:0 Абнер Винисиус 45+1' 2:1 Эрик Эбимбе 87'
Лион: Доминик Грейф, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Орел Мангала 74'), Клинтон Мата, Рубен Клюйверт, Николас Тальяфико, Абнер Винисиус (Ханс Хатебур 90'), Тайлер Мортон, Таннер Тессманн (Халес Мера 74'), Павел Шульц, Эндрик (Адам Карабец 89'), Афонсу Морейра (Remi Himbert 90')
Брест: Грегуар Кудер, Брэдли Локо (Люк Зогбе 81'), Сумола Кулибали, Брендан Шардонне, Кенни Лала (Эрик Эбимбе 81'), Реми Лабо Ласкари (Пате Мбуп 57'), Уго Маньетти, Лука Тусар (Камори Думбия 69'), Жорис Шотар, Людовик Ажорк (Дауда Гиндо 69'), Ромен дель Кастильо
Жёлтые карточки: Эйнсли Мэйтленд-Найлс 47' (Лион), Абнер Винисиус 86' (Лион)
Красная карточка: Ромен дель Кастильо 19' (Брест)
После этого матча «Лион» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 33 очками в активе. «Брест» — на 10-й строчке с 22 баллами.