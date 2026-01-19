Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Маркиньоса в «Црвену Звезду».

Маркиньос — нападающий «Спартака» globallookpress.com

«Конечно, Маркиньосу было бы лучше для своего развития остаться в "Спартаке".

Потому что наш чемпионат точно сильнее чемпионата Сербии, где сейчас работает Станкович», — сказал Канищев Чемпионату.

Ранее стало известно, какую зарплату предлагает «Црвена Звезда» Маркиньосу.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 16 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.