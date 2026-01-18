Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин решил покинуть клуб по окончании сезона, чтобы получить больше игровой практики.

Андрей Лунин globallookpress.com

Руководство «Челси» заинтересовано в услугах 26-летнего футболиста, поскольку сомневается в уровне текущих голкиперов команды. Об этом сообщает El Nacional, ссылаясь на Daily Mail. По информации источника, Лунин хочет перейти в лондонский клуб и активно готовится к переезду в Англию.

В текущем сезоне Лунин сыграл в трех матчах во всех турнирах и пропустил восемь голов. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2030 года.