Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги первого этапа тренировочного процесса своей команды перед возобновлением нынешнего сезона РПЛ.

Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата»
«Выполнили, что намечено.  Единственное, позавчера пришлось отменить одну тренировку, так как у ребят накопилась усталость перед второй игрой на сборах.  Важно, что у нас нет травм.  Только Касинтуре и Мелкадзе из-за маленьких болячек и качества газона мы не дали сыграть.  Погода в Турции освежающая после двух дождливых дней в начале сборов.

Не будем давать оценки новичкам.  Другое дело, что Галымжан Кенжебек два месяца не играл, но всё равно ему удалось доказать в игре с ОФК, почему он здесь, с нами», — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

«Ахмат» располагается на 8-й позиции в таблице РПЛ с 22 очками в активе после 18-и туров.