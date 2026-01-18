«Марсель» обыграл «Анже» (5:2) в матче 18-го тура французской Лиги 1.
В составе гостей голы записали на свой счет Амин Гуири на 19-й минуте, Мэйсон Гринвуд на 24-й минуте, Хамед Жуниор Траоре на 34-й, Тимоти Веа на 40-й минуте и Игор Пайшао на 88-й минуте.
У «Анже» голы забили Мохамед Амин Сбаи на 45+2-й минуте и Джим Аллевина на 90+2-й минуте.
Результат матча
АнжеАнже2:5МарсельМарсель
0:1 Амин Гуири 19' 0:2 Мэйсон Гринвуд 24' 0:3 Хамед Траоре Жуниор 34' 0:4 Тимоти Уэа 40' 1:4 Амин Сбай 45+2' 1:5 Игор Пайшао 88' 2:5 Джим Аллевина 90+2'
Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус (Marius Louer 86'), Жордан Лефор, Жак Экоми, Мариус Куркуль (Шериф Сидики 63'), Харис Белькебла, Яссин Белькдим, Луи Мутон (Пьеррик Капелле 77'), Усман Камара, Амин Сбай (Джим Аллевина 76'), Питер Проспер (Harouna Djibirin 63')
Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон (Артур Вермерен 90'), Факундо Медина, Леонардо Балерди, Микаэль Мурильо, Хамед Траоре Жуниор (Игор Пайшао 62'), Мэйсон Гринвуд (Пьер-Эмерик Обамеянг 62'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Амин Гуири (Matt O'Riley 62'), Билал Надир (Анхель Гомес 82'), Тимоти Уэа
Жёлтые карточки: Харис Белькебла 68' — Пьер-Эмерик Обамеянг 69'
После этого матча «Марсель» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 35-ю очками в активе. «Анже» — на 11-й строчке с 22 баллами.