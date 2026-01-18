«Марсель» обыграл «Анже» (5:2) в матче 18-го тура французской Лиги 1.

В составе гостей голы записали на свой счет Амин Гуири на 19-й минуте, Мэйсон Гринвуд на 24-й минуте, Хамед Жуниор Траоре на 34-й, Тимоти Веа на 40-й минуте и Игор Пайшао на 88-й минуте.

У «Анже» голы забили Мохамед Амин Сбаи на 45+2-й минуте и Джим Аллевина на 90+2-й минуте.

Результат матча

Анже Анже 2:5 Марсель Марсель

0:1 Амин Гуири 19' 0:2 Мэйсон Гринвуд 24' 0:3 Хамед Траоре Жуниор 34' 0:4 Тимоти Уэа 40' 1:4 Амин Сбай 45+2' 1:5 Игор Пайшао 88' 2:5 Джим Аллевина 90+2'

Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус ( Marius Louer 86' ), Жордан Лефор, Жак Экоми, Мариус Куркуль ( Шериф Сидики 63' ), Харис Белькебла, Яссин Белькдим, Луи Мутон ( Пьеррик Капелле 77' ), Усман Камара, Амин Сбай ( Джим Аллевина 76' ), Питер Проспер ( Harouna Djibirin 63' )

Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон ( Артур Вермерен 90' ), Факундо Медина, Леонардо Балерди, Микаэль Мурильо, Хамед Траоре Жуниор ( Игор Пайшао 62' ), Мэйсон Гринвуд ( Пьер-Эмерик Обамеянг 62' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Амин Гуири ( Matt O'Riley 62' ), Билал Надир ( Анхель Гомес 82' ), Тимоти Уэа

Жёлтые карточки: Харис Белькебла 68' — Пьер-Эмерик Обамеянг 69'