«Кельн» обыграл «Майнц» в матче 18-го тура Бундеслиги — 2:1.
Штефан Белль вывел гостей впед на 29-й минуте. Рагнар Аке сравнял счет на 57-й минуте, а на 85-й минуте оформил дубль и принес «козлам» победу.
Результат матча
КёльнКёльн2:1МайнцМайнц
0:1 Штефан Белл 29' 1:1 Рагнар Ахе 57' 2:1 Рагнар Ахе 86'
Кёльн: Марвин Швебе, Себастьян Себулонсен, Джамай Симпсон-Пьюзи, Дженк Озкачар (Том Краус 46'), Эрик Мартель, Алессио Кастро-Монтес (Ян Тильман 83'), Якуб Каминьский, Линтон Майна (Джан-Лука Вальдшмидт 73'), Саид эль Мала, Мариус Бюльтер, Isak Bergmann Johannesson (Рагнар Ахе 46')
Майнц: Даниэль Батц, Сильван Видмер, Данни да Коста, Штефан Белл (Вильям Вик 74'), Ли Джэ Сон (Леннард Малоуни 74'), Кайсю Сано (Арно Норден 90'), Пауль Небель (Fabio Moreno Fell 90'), Доминик Кор, Филлип Тиц, Silas, Kacper Potulski
Жёлтые карточки: Эрик Мартель 18', Саид эль Мала 72', Мариус Бюльтер 72', Том Краус 87' — Ли Джэ Сон 43', Сильван Видмер 62', Филлип Тиц 72', Даниэль Батц 72'
«Кельн» поднялся на 10-е место в Бундеслиге, набрав 20 очков. «Майнц» с 12 баллами замыкает турнирную таблицу.